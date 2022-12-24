Марсель бажає підписати Маліновського, якого бачить ідеальною заміною провальному бразильському хавбеку Жерсону, повідомляє Foot-sur7.fr.

Маліновський залишається на радарах Марселя і може "вигнати" провального бразильця за 20 млн євро

Втім, Аталанта вставляє палиці в колеса, піднявши ціну з 10 до 20 млн євро. Марсель має фінансові проблеми, тож трансфер став дуже малоймовірним. Додамо, що контракт Маліновського розрахований до 2024 року.

Зауважимо, що Руслан втратив місце в основі Аталанти в поточному сезоні, загалом зігравши в 14 поєдинках та відзначившись голом та 2 асистами.

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