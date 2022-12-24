"Тоттенхэм провел изучение футболиста. Им нравится, что у Малиновского хорошие дальние удары. В клубе понимают, что будут опережать конкурентов, если приступят к активной работе.

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У них есть уверенность, поэтому они не спешат вступать в переговоры. Другие претенденты – Вест Хэм, Ноттингем Форест и Марсель. Они также могут сразиться, но вряд ли смогут сравняться с Тоттенхэмом", – отметил журналист Бен Джейкобс в комментарии для портала tbrfootball.

Отметим, что Руслан потерял место в основе Аталанты в текущем сезоне, в общей сложности сыграв в 14 поединках и отличившись голом и 2 ассистами.

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