37-річний Давід Сілва продовжив контракт із Реал Сосьєдад до літа 2024 року, інформує офіційний сайт баскського клубу.

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"У розквіті сил Давід Сілва вирішив залишитися з нами. У нас буде привілей продовжувати насолоджуватися його чарами. Його футбол робить товаришів по команді кращими і робить кращими всіх нас. Але, перш за все, він робить нас усіх щасливішими. Бачити його в синьо-білих кольорах – розкіш, якою ми повинні насолоджуватися і яку повинні щодня смакувати", – йдеться в офіційній заяві клубу.

Баски оформили цю заяву в стилістиці гри Hogwarts Legacy, дія якої розгортається у всесвіті Гаррі Поттера. Напис "21lva Legacy" ефектно обігрує ігровий номер Сілви.

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