У стилістиці гри Hogwarts Legacy – Реал Сосьєдад ефектно оголосив про продовження контракту з Сілвою
Реал Сосьєдад порівняв Давіда Сілву з "чарівником із Хоґвортса".
37-річний Давід Сілва продовжив контракт із Реал Сосьєдад до літа 2024 року, інформує офіційний сайт баскського клубу.
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"У розквіті сил Давід Сілва вирішив залишитися з нами. У нас буде привілей продовжувати насолоджуватися його чарами. Його футбол робить товаришів по команді кращими і робить кращими всіх нас. Але, перш за все, він робить нас усіх щасливішими. Бачити його в синьо-білих кольорах – розкіш, якою ми повинні насолоджуватися і яку повинні щодня смакувати", – йдеться в офіційній заяві клубу.
Баски оформили цю заяву в стилістиці гри Hogwarts Legacy, дія якої розгортається у всесвіті Гаррі Поттера. Напис "21lva Legacy" ефектно обігрує ігровий номер Сілви.
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