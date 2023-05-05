В стилистике игры Hogwarts Legacy – Реал Сосьедад эффектно объявил о продлении контракта с Силвой
Реал Сосьедад сравнил Давида Силву с "волшебником из Хогвартса".
37-летний Давид Силва продлил контракт с Реал Сосьедад до лета 2024 года, информирует официальный сайт баскского клуба.
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"В самом расцвете сил Давид Силва решил остаться с нами. У нас будет привилегия продолжать наслаждаться его волшебством. Его футбол делает товарищей по команде лучше и делает лучше всех нас. Но, прежде всего, он делает нас всех счастливее. Видеть его в сине-белых цветах – роскошь, которой мы должны наслаждаться и которую должны ежедневно смаковать", – говорится в официальном заявлении клуба.
Баски оформили это заявление в стилистике игры Hogwarts Legacy, действие которой разворачивается во вселенной Гарри Поттера. Надпись "21lva Legacy" эффектно обыгрывает игровой номер Силвы.
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