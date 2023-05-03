Реал Сосьєдад переграв вдома мадридський Реал (2:0) в центральному матчі 33 туру Прімери. Звіт про гру читайте на "Футбол 24".

Мадрид провів черговий жахливий матч без Бензема. Не було ще двох лідерів: Вінісіус перебрав жовтих карток, а Модріч завершує відновлення. Андрій Лунін звично залишився в запасі за спиною Куртуа.

Жирона розбила Реал – Циганков знущався із зірок Мадрида, але запоров асист воротаря, Лунін видав 76-річний антирекорд

Реал Сосьєдад відразу захопив ініціативу та почав розривати гостей зі столиці. Баски майстерно пресингували та будували швидкі атаки. Вже до середини першого тайму Сосьєдад створив два 100-відсоткові моменти.

Субіменді з метра бив по порожніх воротах після скидки Сьорлота, але влучив у перекладину. Через кілька хвилин норвежець проскочив на фланзі Рюдігера та вивів на удар Сілву – Давід слабко пробив у Куртуа.

Господарі награли на розгром до перерви. Мілітао відверто збив у власному штрафному Оярсабаля, однак арбітри та VAR традиційно вирішили епізод на користь гранда, не призначивши пенальті.

На початку другого тайму Сосьєдад нарешті забив заслужений гол. Знову зганьбився Мілітао – бразилець під пресингом Сьорлота віддав жахливий пас назад, а Кубо випередив Куртуа та відкрив рахунок у зустрічі.

Найкращий друг Луніна в Реалі назвав свого кумира – фанам мадридців це може не сподобатись

Мадрид виглядав не просто погано, а нікчемно. Команда Карло Анчелотті придумала два напівмоменти – Мілітао бив після стандартів. Без стандартів Реал не завдав жодного удару з меж штрафного!

"Вершкові" не встигали за темпом господарів. У середині другого тайму Карвахаль пішов у грубий підкат і залишив фаворитів у меншості. Сосьєдад і не думав зменшувати тиск.

Перший удар Барренечеа зі штрафного потягнув Куртуа, але баск знайшов ще один момент і відзначився голом. Фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Реал Сосьєдада.

Сосьєдад набрав 61 очко та закріпився в зоні Ліги чемпіонів (8 пунктів відриву від 5 місця). Мадрид з 68 балами залишився на другому місці в таблиці, наблизивши Барселону до чемпіонства.