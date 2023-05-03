Реал Сосьєдад переграв команду Карло Анчелотті (2:0) та практично вручив чемпіонський трофей Барселоні. Дивіться відео голів і огляд поєдинку на "Футбол 24".

Поєдинок другої та четвертої команд Ла Ліги завершився капітуляцією Мадрида, який може зосередитися на Лізі чемпіонів та Кубку Іспанії, фінал якого відбудеться вже 6 травня.

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На Аноеті баски могли забивати вже в дебюті гри, однак змарнували кілька розкішних моментів. Перший тайм завершився нулями, а вже на старті другого Такефуса Кубо скористався кричущою помилкою Мілітао і забив своїй колишній команді.

Згодом "вершкові" ще й у меншості залишилися після вилучення Карвахаля. А на 85-й Барренечеа зняв всі питання, вразивши ближній кут воріт Тібо Куртуа. Все стало ясно – Сосьєдад закріпився у зоні Ліги чемпіонів.

2:0 – Барселона відірвалася від Реала на 14 очок і вже в наступному турі може оформити чемпіонство Іспанії. Мадридці ризикують втратити другу сходинку – Атлетіко відстає на 2 очки і має гру в запасі.