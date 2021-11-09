"Насамперед, дуже приємно, що український фахівець отримав пропозицію очолити клуб із топ-європейського чемпіонату. Впевнений, що Шевченко у Дженоа все вийде, хоча він не має досвіду роботи на клубному рівні.

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Однак, сподіваюся, що зі своїми італійськими помічниками він швидко адаптується до вимог нового виклику. Тим паче, що Шевченко має в Італії величезну популярність. Важливо те, що він працюватиме у футбольному місті, де є одразу дві елітні команди – Сампдорія та Дженоа. І незважаючи на те, що останніми роками більше на увазі Сампдорія, однак у Дженоа вболівальників не менше.

На жаль, коли виступав за Фрозіноне, ми грали в гостях з Дженоа, то я був у запасі. Була можливість переконатися, що там дуже вимогливі фанати, які розуміються на футболі. Хочеться вірити, що вони швидко порозуміються з Шевченком.

До речі, я не здивуюся, якщо під час зимового трансферного вікна Шевченко запросить до Дженоа когось із колишніх підопічних у національныій збірній України. Тоді в Україні стане ще більше вболівальників цього італійського клубу", – поділився Прийма у коментарі meta-ratings.

Нагадаємо, що Андрій Шевченко офіційно очолив Дженоа в неділю і вже встиг відреагувати на своє призначення наставником "грифонів". Перше тренування на чолі генуезців він проведе 9 листопада.

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