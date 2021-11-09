"В первую очередь, очень приятно, что украинский специалист получил предложение возглавить клуб по топ-европейскому чемпионату. Уверен, что Шевченко у Дженоа все получится, хотя у него нет опыта работы на клубном уровне.

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Однако надеюсь, что со своими итальянскими помощниками он быстро адаптируется к требованиям нового вызова. Тем более, что Шевченко пользуется в Италии огромной популярностью. Важно то, что он будет работать в футбольном городе, где сразу две элитные команды – Сампдория и Дженоа. И несмотря на то, что в последние годы больше на виду Сампдория, однако у Дженоа болельщиков не меньше.

К сожалению, когда выступал за Фрозиноне, мы играли в гостях с Дженоа, то я был в запасе. Была возможность убедиться, что там очень требовательные фанаты, которые разбираются в футболе. Хочется верить, что они быстро найдут общий язык с Шевченко.

Кстати, я не удивлюсь, если во время зимнего трансферного окна Шевченко пригласит к Дженоа кого-нибудь из бывших подопечных в национальной сборной Украины. Тогда в Украине станет еще больше болельщиков этого итальянского клуба", – поделился Прийма в комментарии meta-ratings.

Напомним, что Андрей Шевченко официально возглавил Дженоа в воскресенье и уже успел отреагировать на свое назначение наставником "грифонов". Первую тренировку во главе генуэзцев он проведет 9 ноября.

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