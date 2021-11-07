Шевченко відреагував на своє призначення наставником Дженоа
Новий головний тренер Дженоа Андрій Шевченко вперше прокоментував свій прихід до керма генуезької команди.
"Це відправна точка у новій пригоді, яка має повернути Дженоа її велику історію", – написав Шевченко у своєму Instagram.
Шевченко офіційно очолив Дженоа
Зазначимо, це перший досвід клубної роботи в тренерській кар'єрі Шевченка. Раніше Андрій Миколайович працював лише у збірній України. Під керівництвом Шевченка збірна України вийшла на чемпіонат Європи-2020, на якому кваліфікувалася до чвертьфіналу. На початку серпня тренер оголосив про завершення свого контракту з УАФ і залишив посаду наставника "синьо-жовтих".
Першим офіційним матчем Шевченка у статусі головного тренера Дженоа стане домашній поєдинок проти Роми, яку очолює Жозе Моурінью – екс-наставник українця в Челсі. Гра запланована на 21 листопада.
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