"Це відправна точка у новій пригоді, яка має повернути Дженоа її велику історію", – написав Шевченко у своєму Instagram.

Шевченко офіційно очолив Дженоа

Зазначимо, це перший досвід клубної роботи в тренерській кар'єрі Шевченка. Раніше Андрій Миколайович працював лише у збірній України. Під керівництвом Шевченка збірна України вийшла на чемпіонат Європи-2020, на якому кваліфікувалася до чвертьфіналу. На початку серпня тренер оголосив про завершення свого контракту з УАФ і залишив посаду наставника "синьо-жовтих".

Першим офіційним матчем Шевченка у статусі головного тренера Дженоа стане домашній поєдинок проти Роми, яку очолює Жозе Моурінью – екс-наставник українця в Челсі. Гра запланована на 21 листопада.

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