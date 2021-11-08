Призначення Андрія Шевченка на посаду головного тренера Дженоа може спровокувати активну роботу клубу над трансферами.

Генуезьке видання Il Secolo XIX вже розмірковує, як зміниться команда під керівництвом нового тренерського штабу та під управлінням нових власників.

Шевченко офіційно очолив Дженоа

Журналісти переконують, що Шевченко хоче грати за тактичною схемою 4-3-3, але для цього Дженоа бракує гравців відповідного профілю. Відтак, взимку клубу доведеться вийти на трансферний ринок. Вже відомі перші прізвища потенційних новачків "грифонів".

За інформацією видання, Дженоа передусім зверне увагу на чотирьох футболістів. Двоє з них у же працювали з Шевченком у збірній України. Йдеться про Олександра Зінченка та Віталія Миколенка. Також у списку присутній резервіст Мілана Саму Кастільєхо та Крістіан Пулішіч із Челсі.

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