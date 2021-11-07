Як і очікувалося, 45-річний Шевченко призначений новим наставником "грифонів" замість звільненого Давіде Баллардіні. Угода з українським фахівцем розрахована до 30 червня 2024 року, повідомляє офіційний сайт Дженоа.

Раніше італійські ЗМІ стверджували, що Андрій Шевченко зароблятиме 1,8 млн євро за рік. Американські власники генуезького клубу (компанія "777 Partners"), які 15 листопада офіційно розпочнуть свою роботу в Дженоа, раніше розглядали кандидатуру Андреа Пірло, але в підсумку зупинили свій вибір на його екс-одноклубнику по Мілану.

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Це перший досвід клубної роботи в тренерській кар'єрі Шевченка. Раніше Андрій Миколайович працював лише у збірній України. Перед Євро-2016 він став асистентом Михайла Фоменка, після відставки якого очолив національну команду. Під керівництвом Шевченка збірна України вийшла на чемпіонат Європи-2020, на якому кваліфікувалася до чвертьфіналу. На початку серпня тренер оголосив про завершення свого контракту з УАФ і залишив посаду наставника "синьо-жовтих".

Після 12-ти турів Серії А Дженоа набрала 9 очок, здобувши лише одну перемогу. "Грифони" перебувають поблизу зони вильоту. Зауважимо, що Дженоа – це команда з понад столітньою історією. Саме "грифони" стали першими чемпіонами Італії, а загалом здобули дев'ять Скудетто. Більше лише у Ювентуса та міланських грандів.

Першим офіційним матчем Шевченка у статусі головного тренера Дженоа стане домашній поєдинок проти Роми, яку очолює Жозе Моурінью – екс-наставник українця в Челсі. Гра запланована на 21 листопада.

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