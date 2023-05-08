"Відчуваю смак невдоволення від результату, але це лише від результату. Претензій по грі, комбінаториці, ідеї, інтенсивності й тиску немає. Знову підвела реалізація. Не знаю, скільки було кутових, в останніх трьох іграх мали їх майже 40. Моменти створюємо, але щось не йде. Думаю, це пов'язано з психологічним тиском, адже зараз ціна кожного удару зростає, на відміну від того, коли ти тільки починав цей проект.

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З таким тиском, як іде від нас, раніше було 3:0, 4:0, а зараз напруга зростає. Ти думаєш, що немає часу, і починаєш поспішати з останнім ударом, останнім пасом. Тут треба просто заспокоїтися, бо граємо ми дуже добре, тиснемо на суперника та виснажуємо його, але наразі реалізація не є оптимальною. Ми не перетворюємо комбінаторику, розіграші на рахунок. Втратили два очки на відміну від СК Дніпро-1, який скористався сьогоднішнім днем і здобув перемогу. Вони досконало виконують свою роботу в усіх напрямках і сегментах.

Бачимо це за їхньою грою та деякими епізодами, тож треба битися не лише з опонентами, самим із собою, а ще й з деякими епізодами, яких ти не можеш контролювати. Однаково нас очікують п'ять фіналів. Думаю, з такою грою є великий шанс, щоб довести свою мрію до кінця. Треба заспокоїти команду, не робити трагедії після такого результату, бо прикрий лише результат, а не сама гра. Трошки підвела реалізація, сподіваюсь, у наступних іграх вона покращиться і ми зможемо досягти своєї мрії", – цитує Йовічевіча офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, Шахтар продовжує лідирувати у турнірній таблиці УПЛ, однак відставання СК Дніпро-1 від першої сходинки скоротилось до трьох очок (у дніпрян є ще гра у запасі, а у передостанньому турі на команди очікує очна дуель).

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