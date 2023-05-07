Олександрія розписала нічию з Шахтарем в рамках 25 туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24",

Підопічні Руслана Ротаня дуже швидко відкрили рахунок. Михайленко наважився на удар з-за меж штрафного, який став несподіванкою для Трубіна. Більшу частину матчу Шахтар провів, марно намагаючись пробити оборону Олександрії. Вдалося це зробити лише раз – Криськів вивів на удар Келсі, а той майстерно переграв голкіпера.

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Нічия, яка на користь СК Дніпро-1. Тепер головний конкурент Шахтаря може наздогнати його за очками, оскільки має гру в запасі. Олександрія закріпилася у зоні єврокубків.