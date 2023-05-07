Олександрія – Шахтар – 1:1 – відео голів та огляд матчу
18:24 - Читать на русском
Олександрія розписала нічию з Шахтарем в рамках 25 туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24",
завершено
Кевін Келсі 75’
75’ Кевін Келсі
Підопічні Руслана Ротаня дуже швидко відкрили рахунок. Михайленко наважився на удар з-за меж штрафного, який став несподіванкою для Трубіна. Більшу частину матчу Шахтар провів, марно намагаючись пробити оборону Олександрії. Вдалося це зробити лише раз – Криськів вивів на удар Келсі, а той майстерно переграв голкіпера.
Олександрія зупинила Шахтар у матчі УПЛ – вихованець донеччан творив дива, динамівці організували супергол, магія Келсі
Нічия, яка на користь СК Дніпро-1. Тепер головний конкурент Шахтаря може наздогнати його за очками, оскільки має гру в запасі. Олександрія закріпилася у зоні єврокубків.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter