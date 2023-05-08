"Чувствую вкус недовольства от результата, но это только от результата. Претензий по игре, комбинаторике, идее, интенсивности и давлению нет. Опять подвела реализация. Не знаю, сколько было угловых, в последних трех играх их было почти 40. Моменты создаем, но что-то не идет. Думаю, это связано с психологическим давлением, ведь сейчас цена каждого удара растет, в отличие от того, когда ты только начинал этот проект.

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С таким давлением, которое идет от нас, раньше было 3:0, 4:0, а сейчас напряжение растет. Ты думаешь, что нет времени, и начинаешь спешить с последним ударом, последним пасом. Здесь надо просто успокоиться, потому что играем мы очень хорошо, давим на соперника и истощаем его, но пока реализация не является оптимальной. Мы не превращаем комбинаторику, розыгрыши на счет. Потеряли два очка в отличие от СК Днепр-1, который воспользовался сегодняшним днем и одержал победу. Они в совершенстве выполняют свою работу во всех направлениях и сегментах.

Видим это по их игре и некоторым эпизодам, поэтому надо биться не только с оппонентами, самим с собой, но и с некоторыми эпизодами, которые ты не можешь контролировать. Все равно нас ожидают пять финалов. Думаю, с такой игрой есть большой шанс, чтобы довести свою мечту до конца. Надо успокоить команду, не делать трагедии после такого результата, потому что досадный только результат, а не сама игра. Немножко подвела реализация, надеюсь, в следующих играх она улучшится и мы сможем достичь своей мечты", – цитирует Йовичевича официальный сайт "горняков".

Напомним, Шахтер продолжает лидировать в турнирной таблице УПЛ, однако отставание СК Днепр-1 от первой строчки сократилось до трех очков (у днепрян есть еще игра в запасе, а в предпоследнем туре команды ожидает очная дуэль).

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