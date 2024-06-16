"Футбол 24" продовжує серію програм про життя українського футболу протягом Незалежності – від початку 1991-го і до 2023 року. Дивіться чергове відео на нашому YouTube-каналі.

У 1999-му році відбувся історичний поєдинок для збірної України – на московських Лужніках проти Росії. Гра була надважливою для команди окупантів, їх влаштовувала лише перемога. Російські ЗМІ влаштовували провокації, зокрема, заголовок в газеті "Бей хохлов". Проте, це не завадило Україні вирвати нічию на останніх хвилинах завдяки легендарному голу Шевченка у ворота Філімонова.

Після гри в роздягальню збірної України завітав Путін, тоді ще прем'єр-міністр Росії. Запам'ятались його слова Шевченку: "Я тебе запам'ятав". А от вийти на Євро-2000 після цього "синьо-жовтим" не вдалось – фатальної помилки припустився Шовковський, який пропустив з центра поля.

У тому році Динамо феєрило в Лізі чемпіонів. Андрій Шевченко оформив дубль у ворота Реала на Олімпійському та посприяв виходу "біло-синіх" у півфінал Ліги чемпіонів, де Баварія драматично вирвала путівку у фінал. Детальніше дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".

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