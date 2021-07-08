"Фізична складова відпрацьовується щодня, це чудово для нас, так ми зможемо набрати свій темп. У товариських матчах ми непогано себе проявили, граючи з міцними суперниками. Продемонстрували, що ми сильні та агресивні. Слід працювати далі, щоб стати ще кращими.

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Чи відчувається втома? Ні, це важливо. Слід старанно працювати, адже ми знаємо, що цього року на нас чекає багато чого. Так, у Києві тренуватися краще, тому що ти вдома і бачиш свою родину. Проте в кожному разі працюватимемо далі!

Цілковито все змінилося у тренувальному процесі з приходом нового тренерського штабу: робота з утримання м'яча, силові тренування, стало чимало фітнесу. Інтенсивність істотно зросла, адже, повторюся, нам слід багато чого здобути. І ми прямуємо до цих цілей", – цитує Тете офіційний сайт "гірників".

У минулому сезоні УПЛ Тете провів 24 матчі, в яких відзначився 6-ма голами та трьома асистами.

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