"Физическая составляющая отрабатывается каждый день, это прекрасно для нас, так мы сможем набрать свой темп. В товарищеских матчах мы неплохо себя проявили, играя с крепкими соперниками. Продемонстрировали, что мы сильные и агрессивные. Следует работать дальше, чтобы стать еще лучше.

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Чувствуется ли усталость? Нет, это важно. Нужно тщательно работать, ведь мы знаем, что в этом году нас ждет много чего. Да, в Киеве тренироваться лучше, потому что ты дома и видишь свою семью. Однако в любом случае будем работать дальше!

Полностью все изменилось в тренировочном процессе с приходом нового тренерского штаба: работа по удержанию мяча, силовые тренировки, стало немало фитнеса. Интенсивность существенно возросла, ведь, повторюсь, нам следует многое получить. И мы идем к этим целям", – цитирует Тете официальный сайт "горняков".

В прошлом сезоне УПЛ Тете провел 24 матча, в которых отметился 6-ю голами и тремя ассистами.

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