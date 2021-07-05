Шахтар провів третій спаринг на зборах у Австрії. Суперником віце-чемпіонів України став німецький Тюркгюджю (2:1). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Товариський матч

Шахтар – Тюркгюджю – 2:1

Голи: Соломон, 42 (пен), Мудрик, 85 – Слішковіч, 81

Шахтар (1 тайм): Трубін – Конопля, Мампассі, Танковський, Сіпріано – Маркос Антоніо, Бондаренко – Очеретько, Судаков, Соломон – Дентінью.

Матч Шахтар – Тюркгюджю стартував о 18:00 за Києвом. Це третій контрольний поєдинок "гірників" на зборах у Австрії – в першій грі підопічні Роберто Де Дзербі розгромили Санкт-Йоганн з рахунком 5:0, а 4 липня в другому матчі програли польському Ракуву (1:2). Нинішній суперник – Тюркгюджю – виступає в третьому дивізіоні Німеччини. Команда базується в Мюнхені та виступає на місцевому Олімпіаштадіоні. Клуб заснований в 1975 році представниками турецької діаспори. У сезоні 2020/21 Тюркгюджю фінішував на 13-й позиції турнірної таблиці.

Шахтар – Тюркгюджю: онлайн-трансляція матчу

Роберто Де Дзербі виставив експериментальний склад. З перших хвилин вийшли Анатолій Трубін та Георгій Судаков, які лише вчора повернулися з розташування збірної України на чемпіонаті Європи-2020. Дует центрбеків склали Марк Мампассі та Артем Бондаренко, а Конопля і Сіпріано діяли на флангах оборони. Маркос Антоніо з В'ячеславом Танковським грали в опорній зоні. Тріо атакувальних хавбеків сформували Соломон, Очеретько і Судаков, а Дентінью закривав позицію центрфорварда. Новачки Педрінью і Марлон опинилися в запасі, а Лассіна Траоре відпочивав, не потрапивши до заявки.

Перший момент створив Шахтар. На 5-й хвилині Дентінью виграв силову боротьбу і пробив з лінії штрафного. Кіпер Тюркгюджю у шпагаті відбив м'яч. З перших хвилин стало помітно, що мюнхенська команда не збирається активно пресингувати "гірників" на їхній половині поля. Ракув вчора робив це значно активніше, змушуючи віце-чемпіона України нервувати. Сьогодні все обіцяло бути куди спокійніше навіть для експериментального захисту Шахтаря.

Переможний гол Мудрика і повернення збірників у відеоогляді матчу Шахтар – Тюркгюджю – 2:1

Але Тюркгюджю сміливо пішов уперед і міг забивати. Вже на 9-й хвилині вступив у гру Анатолій Трубін, в ефектному стрибку парирувавши удар метрів із 15-ти. Буквально через дві хвилини голкіпер Шахтаря перевів у поперечину потужний удар зі штрафного!

Після цього гра заспокоїлася. До 20-ї хвилини можна згадати хіба що подачу Соломона з кутового, яку не зміг замкнути Бондаренко. Удар Дентінью з гострого кута складно назвати небезпечним. Ще одна спроба бразильського форварда після прострілу Сіпріано теж була невдалою. Знову удар від Дентінью з розвороту – просто у воротаря Рене Фоллата.

Команди відверто збавили оберти. Шахтар більше володів м'ячем, але до небезпеки справа не доходила. Наступного гольового моменту довелося чекати аж до 41-ї хвилини – щоправда, він втілився у забитий м'яч. Георгій Судаков класно розвернув суперника і вчасно віддав наліво на Соломона, який увійшов у штрафний та впав після контакту із суперником. Пенальті взявся виконувати сам Манор і спокійно переграв голкіпера. 1:0 – Шахтар пішов на перерву з мінімальною перевагою в рахунку.

У перерві Де Дзербі зробив лише одну заміну, випустивши Мудрика замість Соломона. Вже на перших хвилинах другого тайму Юхим Конопля змістився з флангу в центр і пробив, але влучив у захисника. Швидше заграли "помаранчево-чорні" у другій половині гри, активно переміщуючись на чужій половині поля у спробах одразу відібрати м'яч. Натомість мюнхенці не надто активно йшли у відбір. Пресингу на половині поля "гірників" як такого взагалі не було, а от на своїй половині нинішні опоненти Шахтаря діяли досить грамотно, перекриваючи вільні зони.

Був хороший шанс і у Тюркгюджю. Міккельс напрочуд легко прибрав Коноплю, увійшов у штрафний і пробив вище воріт Трубіна. Одразу після цього на поле вийшли сьогоднішні резервісти, які отримали півгодини ігрового часу. Данило Сікан мав свій перший момент, але не зумів пробити повз голкіпера після пасу Педрінью. Знову класний пас від бразильського новачка – цього разу він запустив у прорив Тете, але той невдало обробив м'яч і не зміг пробити.

Тете ефектно накрутив трьох опонентів – бразильця зупинили лише фолом. Подачу зі штрафного замикав Бондаренко, але не влучив у ворота з гострого кута. Корнієнко неробочою правою ногою у стилі Коноплянки закручував у дальній кут – неточно.

На 81-й хвилині Шахтар отримав відро холодної води. Петар Слішковіч перестрибнув Марлона і ударом головою вразив дальній кут. 1:1 – єдиний шанс Тюркгюджю в другому таймі втілився в гол. Тут же Корнієнко міг забивати з перспективного штрафного – захисник перекинув стінку, а от у площину не влучив. Шахтар влаштував навалу і знову вийшов уперед. Відмінна комбінація за участю Педрінью, Тете і Додо завершилася прострілом останнього на Мудрика. Михайло буквально заніс м'яч у сітку.

2:1 – цей гол став останнім у матчі. Друга перемога Шахтаря на австрійських зборах. Наступний матч віце-чемпіон України зіграє 9 липня проти Шальке.

Шахтарю бракувало... Траоре

Звітний поєдинок склався для команди Де Дзербі непросто. Хоч опоненти з третьої ліги Німеччини і не грали настільки щільно по всьому периметру поля, як днем раніше це робили футболісти Ракува, але "гірникам" все одно було нелегко – це футболісти Шахтаря і самі визнали після матчу.

Тюркгюджю діяв доволі організовано, завдавши Шахтарю проблем. Мюнхенці змарнували кілька нагод біля воріт Анатолія Трубіна (особливо в першому таймі), а біля власних володінь дозволяли українському віце-чемпіону не так багато. За такої гри донеччанам дуже бракувало Лассіни Траоре – габарити буркінійця, який класно проявив себе в попередніх матчах, точно знадобилися б у штрафному майданчику Тюркгюжджю. Навіть Дентінью тричі знаходив собі момент, хоча й не є типовим центрфорвардом. Що вже казати про Траоре, який сьогодні отримав відпочинок. Нападника такого типу Шахтарю дуже бракувало в минулому сезоні.

Донеччан покарали за єдину помилку в другому таймі

У другому матчі поспіль захист Шахтаря зіткнувся з певними проблемами. Німецький колектив міг відкривати рахунок вже в дебюті – Трубіна підстрахувала поперечина. У другому таймі Тюркгюджю реалізував свій єдиний шанс після невдалих дій підопічних Де Дзербі в обороні. Пощастило, що Шахтар розігнав швидку атаку, яка завершилася голом Мудрика – Михайло, як і Соломон, має в активі вже 2 забиті м'ячі на зборах.

Склалося враження, що Шахтар грав із певним запасом. Коли "гірники" додавали у швидкості, німцям ставало значно складніше. Показовий момент – гол Мудрика. Саме таку гру і хоче бачити Де Дзербі – реактивний вихід з оборони в атаку. Перші напрацювання італійського штабу починають проглядатися.

Перший після ван Бастена – Траоре розпочинав кар'єру босоніж, увійшов в історію Аякса та стане ударною силою Шахтаря