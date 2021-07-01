"Я думаю, що мої команди не можуть грати без "десятки". Якщо ви подивитесь на мої команди, то на полі завжди було кілька "десяток". Є різні гравці цієї позиції. Є ті, хто будує гру трохи нижче, як Максім Лопес, Стефано Сенсі та Мануель Локателлі. Також є "нецентральні" плеймейкери, як Доменіко Берарді, який починає з правого боку.

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Для мене номер 10 – це не про позиціонування на полі, а скоріше про психологію, інтуїцію. У Сассуоло ми іноді виставляли 5 гравців, яких можемо кваліфікувати як "десятки", але з різними характеристиками. В Шахтарі все те саме. У мене є Соломон, Мудрик, Алан Патрік, Педрінью, Тете, Марлос. У моєму баченні гри всі вони претендують на звання "десятки", хоча вони не мають однакового профілю.

Наприклад, Алан Патрік – більше будівельник, "геодезист". Педрінью більше нагадує Джурічіча, Тете схожий на Берарді, Соломон нагадує мені Бога. Усі вони якісні гравці, які додають команді непередбачуваності", – резюмував Де Дзербі в інтерв'ю RMC Sport.

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