"У Шахтарі була не база, а палац": Мхітарян розповів про розкішні умови під час виступів у Донецьку

Хавбек Роми Генріх Мхітарян поділився спогадами про розкішну тренувальну базу Шахтаря, за який він виступав з 2010 по 2013 роки.

"Важко виділити найкрутішу базу за все моє життя. У Шахтарі були чудові умови – там була не база, а палац.

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Неправда, що у мене було особисте обслуговування, я просто дякував усім працівникам, які доглядали за мною. Чому мене називали "господарем бази"? У мене була мрія – виступати в Європі. Навіть Луческу іноді говорив: "Виходь з бази. Чому ти постійно на базі?". Я виходив, але не так часто, у мене концентрація була на футболі", – зізнався Мхітарян Youtube-каналу Красава.

Нагадаємо, вірменський плеймейкер покинув Шахтар у 2013 році, тоді "гірники" отримали від Борусії Д 27,5 млн євро.

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