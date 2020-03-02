"В Шахтере была не база, а дворец": Мхитарян рассказал о роскошных условиях во время выступлений в Донецке

Хавбек Ромы Генрих Мхитарян поделился воспоминаниями о роскошной тренировочной базе Шахтера, за который он выступал с 2010 по 2013 годы.

"Трудно выделить самую крутую базу за всю мою жизнь. В Шахтере были замечательные условия – там была не база, а дворец.

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Неправда, что у меня было личное обслуживание, я просто благодарил всех работников, которые ухаживали за мной. Почему меня называли "хозяином базы"? У меня была мечта – выступать в Европе. Даже Луческу иногда говорил: "Выходи из базы. Почему ты постоянно на базе?". Я выходил, но не так часто, у меня концентрация была на футболе", – признался Мхитарян Youtube-каналу Красава.

Напомним, армянский плеймейкер покинул Шахтер в 2013 году, тогда "горняки" получили от Боруссии Д 27,5 млн евро.

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