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"Обіцяли шалені гроші і бонуси": Мхітарян назвав клуби, у які міг перейти з Шахтаря

14:13 595 Читать на русском
"Обіцяли шалені гроші і бонуси": Мхітарян назвав клуби, у які міг перейти з Шахтаря
Генріх Мхітарян / Eurosport

Вірменський півзахисник Генріх Мхітарян розповів про пропозиції, які він отримував у період своїх виступів за Шахтар.

"Був інтерес Спартака. Коли я був у Шахтарі, думав, що граю в найсильнішій на той момент команді СНД. Не було сенсу переходити у Спартак, тому що хотів грати в Європі.

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В Анжи обіцяли шалені гроші і бонуси. Але у мене була мрія. Заради цього відмовився. Скільки пропонували? Трохи менше, ніж в Ето'О. 20 мільйонів не було, трохи менше", – сказав Мхітарян Youtube-каналу Красава.

Нагадаємо, вірменський хавбек у 2013 році перейшов з Шахтаря в дортмундську Борусію. Згодом його придбав Манчестер Юнайтед. Також Мхітарян виступав за лондонський Арсенал, з якого перейшов у Рому на правах оренди.

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Теги
Росія Шахтар Шахтар Генріх Мхітарян Генріх Мхітарян Спартак Москва Спартак Москва Анжи Анжи
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