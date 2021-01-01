Новий рік в чемпіонаті Італії розпочався із досить неприємного курйозу.

У своїх соцмережах Серія А опубілкувала зображення із зірками усіх команд чемпіонату, примудрившись забути про Лаціо та форварда "б'янко-челесті" Чіро Іммобіле.

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Курйоз трапився через технічну помилку Adobe Photoshop, наводить заяву Ліги видання Rai. Пізніше Серія А опублікувала зображення з представниками кожної команди, підписавши його: "Тепер ми всі тут".

Зазначимо, що Лаціо посідає 8 місце у чемпіонаті Італії з 20 очками, відстаючи від першого Мілана на 14 пунктів. Іммобіле ж з 9 голами є четвертим найкращим бомбардиром Серії А у поточному сезоні, поступаючись лише таким монстрам як Роналду, Лукаку та Ібрагімовіч.

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