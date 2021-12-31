Після свого переходу в Аталанту Руслан Маліновський так і не став основним гравцем у команді Джан П'єро Гасперіні. Українець регулярно отримує ігровий час від головного тренера, але його кількість не вражає – 614 хвилин в 13-ти поєдинках всіх турнірів сезону 2020/21. Лише в останніх матчах 27-річний півзахисник став частіше виходити на поле, але цьому посприяв конфлікт Гасперіні з Алехандро Гомесом, через який капітан бергамасків близький до відходу з клубу.

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Маліновський хоче частіше виходити на поле, тому роздумує над зміною клубу вже в січні. За ситуацією з хавбеком пильно стежать бельгійські клуби – Генк, Брюгге та Антверпен, які не проти підсилитися українцем, що має досвід виступів у Бельгії в складі Генка. Щоправда, підписати Маліновського буде непросто через його високу трансферну вартість – навіть на правах оренди, стверджує Voetbal24.be з посиланням на італійські ЗМІ.

Також Руслан зацікавив кілька європейських клубів, назви яких не уточнюються. Маліновський начебто готовий покинути Аталанту хоча б на півроку, щоб мати регулярну ігрову практику перед Євро-2020. Бельгійське видання стверджує, що хавбек не хоче ризикувати місцем основного гравця у команді Андрія Шевченка, тому не проти повернутися в лігу Жупіле навіть тимчасово.

Зауважимо, Маліновський приєднався до Аталанти з Генка влітку 2019-го за 13 млн євро, підписавши контракт на 5 років. У поточному сезоні український хавбек забив 1 гол та віддав 2 асисти, а Transfermarkt оцінює його в 21 млн євро.

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