Новый год в чемпионате Италии начался с довольно неприятного курьеза.

В своих соцсетях Серия А опубилкувала изображение со звездами всех команд чемпионата, умудрившись забыть о Лацио и форварде "бьянко-челести" Чиро Иммобиле.

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Курьез произошел из-за технической ошибки Adobe Photoshop, приводит заявление Лиги издание Rai. Позже Серия А опубликовала изображение с представителями каждой команды, подписав его: "Теперь мы все здесь".

Отметим, что Лацио занимает 8 место в чемпионате Италии с 20 очками, отставая от первого Милана на 14 пунктов. Иммобиле же с 9 голами является четвертым лучшим бомбардиром Серии А в этом сезоне, уступая лишь таким монстрам как Роналду, Лукаку и Ибрагимович.

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