Рік, що минає, став справжнім викликом для всіх мешканців Землі. Відверто кажучи були моменти, коли навіть справжнім поціновувачам гри мільйонів було зовсім не до футболу. Та поступово вся планета опанувала ситуацію і змогла знайти позитив навіть у дрібницях. Футбол не став винятком і подарував упродовж 2020-го всю палітру емоцій – радість, біль, щастя, розчарування, захоплення і, нарешті, надію.

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Сезон на 12 місяців

Футбол, як спорт №1 на планеті, постраждав від карантинних обмежень ледь не найбільше. Перші натяки на великі проблеми з'явилися у лютому. Із європейських топ-чемпіонатів першою здалася Серія А. Далі були АПЛ, Ліга 1, Прімера та Ліга чемпіонів із Лігою Європи. У квітні-травні виникла серйозна вірогідність, що сезон 2019/20 ніколи не дограють. Як наслідок, кілька сильних чемпіонатів (зокрема, Франція, Нідерланди та Бельгія) завершили внутрішні змагання достроково.

Зрештою, це рішення стало поспішним. Поступово захворюваність пішла на спад, а вдалий досвід німецької Бундесліги дозволив і решті першостей відновити сезон. Медичні протоколи, однак, кілька разів опинялися під тиском, коли з'являлися нові хворі на COVID-19 у тій чи іншій команді. Та все ж більшості місцевих функціонерів вистачило управлінської волі, щоб довести змагання до фінішної прямої. Проте, футбол у час коронавірусу вимагав ритуальної жертви – глядачів. Камерний антураж гри став найбільшим розчаруванням 2020-го, а повернення фанатів на трибуни буде головним побажанням босів усіх клубів у новорічну ніч.

Перенесення Євро-2020 і останній опонент збірної України

Зміни в календарі європейських турнірів унеможливили проведення континентальної першості. УЄФА не став вигадувати і просто змістив Євро на літо 2021-го, залишивши в назві рік поточний. Зате союз асоціацій усіма силами тримається за обраний раніше формат – 12 міст-господарів, матч-відкриття на римському Олімпіко, фінал на Вемблі. Періодично в пресі з'являються чутки про відмову від проведення Євро-2020 окремими містами. Іноді – про план B із проведенням усіх матчів в одній країні (наприклад, у Сполученому Королівстві).

Поки майбутнє форуму оповите завісою невідомого. Проте, буремний 2020-й бодай дозволив визначити всіх учасників Євро. Через сито плей-офф путівки на форум здобули збірні Північної Македонії, Шотландії, Словаччини та Угорщини. Для маленької, але гордої балканської країни Євро-2020 – футбольний дебют на топ-рівні. І саме македонці потрапили до квартету C зі збірними України, Нідерландів і Австрії. "Червоні леви" мають цікаве покоління з ветераном Пандєвим на чолі. За таких умов "синьо-жовтим" варто не повторити помилок Євро-2016.

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Кінець прокляття Ліверпуля

Титул команди Юргена Клоппа перестав бути сенсацією ще в ході сезону 2019/20. Уже після Boxing Day Ліверпуль мав +16 очок над конкурентами та міг переорієнтуватися на інші турніри. Проте, боязнь не здолати 30-річне прокляття (востаннє мерсисайдці здобували чемпіонство в 1990 році в старому Першому дивізіоні) скувала хлопців з Енфілда. Зокрема, не склалося із захистом кубка Ліги чемпіонів. Гучний ляпас від мадридського Атлетіко в 1/8 фіналу стався ще до вимушеної паузи. Вильоти з Кубка Англії та Кубка ліги – теж.

Пандемія COVID-19 ледь взагалі не зіпсувала довгоочікуваний тріумф Ліверпуля. Інші клуби Прем'єр-ліги були не проти обнулити сезон, якщо не буде можливості його дограти. Альтернативний варіант – франко-бельгійський з визнанням "червоних" чемпіоном у кабінетах. Зрештою, здоровий глузд переміг і кампанія продовжилася влітку. Ліверпуль здобув 7 перемог за 10 турів, але достроково оформив титул ще 25 червня з легкої руки Челсі ("сині" відчепили конкурентів із Манчестер Сіті). Ложкою дьогтю у чемпіонстві Ліверпуля став карантин. Мерсисайдці не змогли відсвяткувати титул перед власними фанатами та легендарним Копом.

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Требл Баварії

2 листопада 2019-го. Баварія зазнає неймовірного фіаско від франкфуртського Айнтрахта (1:5), опускається на 4-те місце в чемпіонаті та звільняє Ніко Ковача з посади головного тренера. Тимчасовим керманичем мюнхенців став Ганс-Дітер Флік. Він був асистентом Йоахіма Льова в Бундестім і працював у штабі звільненого хорвата. Старт під орудою нового боса суперечливий: "ротен" знищують Борусію Д і Фортуну (двічі по 4:0) та програють Байєру та Борусії М (двічі по 1:2).

Та після 7 грудня Баварія не зазнала жодної (!) поразки в усіх турнірах. Більше того, мюнхенці лише раз не перемогли, розписавши нулі з РБ Лейпциг. Поступ команди Фліка не зупинив навіть коронавірус. Після вимушеної паузи Баварія спочатку розібрала всіх на запчастини в Бундеслізі, а потім і в Кубку Німеччини. У серпні настав час штурмувати європейський трон. Із цією місією мюнхенці впоралися без зайвих проблем. І якщо звитяги над Челсі, Ліоном чи навіть над ПСЖ у фіналі більш-менш були прогнозовані, то фантастичне знищення Барселони в чвертьфіналі (8:2) залишиться в історії назавжди.

Бунт Мессі

Фіаско "блаугранас" у Лізі чемпіонів та на внутрішній арені спровокувало тектонічні зміни на Камп Ноу. Першим наслідком провального сезону стало звільнення Кіке Сетьєна. Другий шокував – Ліонель Мессі, який провів у складі каталонців всю кар'єру, заявив про намір піти з команди. Зневірившись у можливості побудови переможного проекту чинним керівництвом Барселони, аргентинець надіслав факс із проханням відпустити його безкоштовно. Лео послався на спеціальну клаусулу, за якою він може безперешкодно піти до дати фіналу ЛЧ.

Жозеп-Марія Бартомеу та інші боси Барси обрали стратегію, за якою пункт відходу втратив свою актуальність 30 травня – це початкова дата фіналу Ліги чемпіонів 2019/20, суттєво відкоригована пандемією коронавірусу. Позаяк угода не передбачала форс-мажори на кшталт карантину, клуб резонно послався на суму відступних (700 млн євро). Заплатити таку космічну суму не змогли ні ПСЖ, ні Манчестер Сіті. Як наслідок, Мессі залишився у Барселоні. Та схоже, лише на рік.

Кінець саги Мессі: аргентинець залишається, але не вірить у проект Бартомеу – хронологія головної драми літа

Muerte de Dios

Бурхливе життя аргентинської зірки давно зробили буденними подіями його потрапляння до лікарень. Коли Марадона на початку листопада вкотре опинився у шпиталі, ніхто не міг спрогнозувати його близьку смерть. Чемпіона світу прооперували, він швидко змінив лікарняну палату на власний дім. Але 25 листопада світ облетіла звістка про смерть легенди. Марадона помер через серцевий напад. Розтин виявив у нього набряк легенів і вдвічі збільшене серце.

Смерть Марадони не залишила байдужим нікого. Спільне горе об'єднало не тільки фанатів різних команд на батьківщині, а й одвічних суперників "альбіселесте" з Бразилії. Триденна жалоба в Аргентині, перейменований на його честь стадіон у Неаполі, хвилини мовчання в усіх змаганнях від Анкоріджа до Буенос-Айреса, від Лісабона до Владивостока, від Касабланки до Веллінгтона та десяток інших данин пам'яті. Дієго Марадона був справжнім чарівником на полі та закохав у Гру мільйони людей. Такі живуть вічно.

AD10S: Дмитро Джулай – про Дієго Марадону

Скасований "Золотий м'яч" і двоякий The Best-2020

Фантастичний сезон у виконанні Баварії автоматично зробив ковалів цього тріумфу головними претендентами на всі індивідуальні нагороди 2020-го. Особливо виділявся Роберт Лєвандовскі. Польський нападник видав неймовірний рік і мав усі підстави перервати понад десятирічне домінування гравців Реала та Барселони в боротьбі за "Золотий м'яч". Аж раптом у липні культове видання France Football оголосило, що цьогоріч нагороди не вручатиме. Мовляв, не всі були в рівних умовах. Їй-богу, наче в достроково завершених чемпіонатах Франції чи Бельгії якраз були реальні кандидати на конкурентів Лєвандовскі.

Реноме престижних призів спробувала врятувати ФІФА. Міжнародна федерація не відмовилася від власної премії The Best і таки відзначила бомбардира Баварії. Але й без ганьби не обійшлося. Тренером року ФІФА несподівано став Юрген Клопп, який хоч і приніс Ліверпулю перше за 30 років чемпіонство, та вилетів з усіх інших турнірів далеко до вирішального матчу. Натомість Гансі Флік, який очолив мюнхенський клуб посеред сезону й оформив требл, став лише другим. Залишається вірити, що "Золотий м'яч-2021" знайде нового достойного володаря.

Рекордсмен Мундіалів, легенди АПЛ і бомбардири Бундесліги – символічна збірна гравців, які завершили кар'єру в 2020 році