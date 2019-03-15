У Рівному стартувала реконструкція стадіону Авангард – фото дня

На території рівненського стадіону Авангард сьогодні розпочали працювати будівельники.

Зокрема відбуваються підготовчі роботи з встановлення паркану, розпочався процес демонтажу пластикових сидінь та бетонних трибунних конструкцій. Цьогоріч у планах будівельників, окрім демонтажу старих конструкцій, встановлення паль та перенесення мереж.

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Нагадаємо, що під час сесії Рівненської міської ради 14 березня депутати внесли зміни до бюджету міста й своїм рішенням передбачили 50 млн грн для початку робіт із реконструкції стадіону Авангард, повідомляє прес-служба Рівненської обласної федерації футболу

"Ця довгоочікувана подія надзвичайно важлива і я не сумніваюсь, що за декілька найближчих років це буде об`єкт №1 у місті Рівному. Для нас він – предмет надзвичайної уваги і контролю. Хочу нагадати, що стадіон зроблений адекватним до розміру міста Рівне і головне – він універсальний. Тут можна проводити змагання і з футболу, і з легкоатлетики. На наступному тижні буде тут Міністр, ми з ним домовилися, підпишемо меморандум. Вся громадськість спортивна буде здійснювати контроль", – сказав міський голова Рівного Володимир Хомко.

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