Жданов розповів про величезні борги НСК Олімпійський та Арени Львів перед державою

Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов назвав суми боргів стадіонів НСК Олімпійський та Арена Львів

"Яка ситуація з боргами НСК Олімпійський та Арени Львів? Борг Арени Львів – близько 400 млн, НСК – 2,5 млрд. І як розвивати підприємство?

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Ці борги з'явилися після Євро-2012. Тоді ця державна власність була передана в управління підприємства "Укрєвроінфрапроект". А повернули її до Міністерства молоді і спорту з боргами.

Я неодноразово звертався до уряду – можливо, нам треба випустити боргові зобов'язання, тому що самостійно міністерство цю проблему вирішити не може. Підприємство за рахунок своєї комерційної господарської діяльності не може погасити такі борги – це з області фантастики.

Ти не можеш працювати, заарештовують рахунки, постійно судові суперечки. Навіть готуючись до фіналу Ліги чемпіонів, всі роботи в інтересах Олімпійського проводилися через олімпійську базу "Конча-Заспа". Вони були одержувачами коштів, проводили тендери тощо", – сказав Жданов для Tribuna.

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