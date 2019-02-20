Карпати представили проект реконструкції території стадіону Україна

Львівські Карпати планують реконструювати стадіон Україна, суттєво зменшивши кількість місць. Був представлений план перебудови території арени.

Карпати на своєму офіційному сайті опублікували проект реконструкції території стадіону Україна.

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План передбачає перетворення арени суто на футбольну та зменшення кількості місць до 15 тисяч.

На ділянці, де знаходяться "верхні" тренувальні поля, планується ремонт цих полів, побудова роздягальні для спортивної школи та молодіжних команд. Окрім цього, планують розмістити поля для міні-футболу та тенісні корти. На ділянці, де знаходяться "нижні" тренувальні поля, планують реконструювати ці самі поля для спортивної школи.

Також велика увага приділяється кількості місць для паркування (орієнтовна потреба – не менше 1,2 тисяч). Питання буде допрацьовуватись.

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