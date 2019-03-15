В Ровно стартовала реконструкция стадиона Авангард – фото дня

На территории ровенского стадиона Авангард сегодня начали работать строители.

В частности проходят подготовительные работы по установке забора, начался процесс демонтажа пластиковых сидений и бетонных трибунных конструкций. В этом году в планах строителей, кроме демонтажа старых конструкций, установки свай и переноса сетей.

Жданов рассказал об огромных долгах НСК Олимпийский и Арены Львов перед государством

Напомним, что во время сессии Ровенского городского совета 14 марта депутаты внесли изменения в бюджет города и своим решением предусмотрели 50 млн грн для начала работ по реконструкции стадиона Авангард, сообщает пресс-служба Ровенской областной федерации футбола

"Это долгожданное событие чрезвычайно важное и я не сомневаюсь, что через несколько ближайших лет это будет объект №1 в городе Ровно. Для нас он – предмет чрезвычайной внимания и контроля. Хочу напомнить, что стадион сделан адекватным размера города Ровно и главное – он универсален. Здесь можно проводить соревнования и по футболу, и легкой атлетике. На следующей неделе будет здесь министр, мы с ним договорились, подпишем меморандум. Вся общественность спортивная будет осуществлять контроль", – сказал городской голова Ровно Владимир Хомко.

Карпаты представили проект реконструкции территории стадиона Украина