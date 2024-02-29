У вівторок, 27 лютого, відбувся півфінал у відповідь Кубка Іспанії між Реалом Сосьєдад і Мальоркою. Основний і додатковий час зустрічі завершився внічию 1:1, і в серії пенальті баски поступилися аутсайдеру Ла Ліги, пропустивши їх у фінал. Однак у додатковий час трапився спірний епізод: захисник Сосьєдаду Кіран Тірні відправив м'яч за лінію воріт, проте суддівська бригада після довгих переглядів відеоповторів взяття воріт не зарахувала.

Визначився перший фіналіст Кубка Іспанії – учасник плей-офф ЛЧ сенсаційно вилетів від середняка Ла Ліги

Як інформує Archivo VAR, суддівська бригада помилилася з вердиктом через відсутність в Іспанії Goal-line technology - системи визначення взяття воріт. Уже після матчу 3D-технології довели, що м'яч після удару Тірні справді перетнув лінію воріт. Головний арбітр зустрічі Хесус Хіль мав зараховувати цей гол.

У фіналі Кубка Іспанії Мальорка зіграє з переможцем пари Атлетіко – Атлетік.