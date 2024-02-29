Во вторник, 27 февраля, состоялся ответный полуфинал Кубка Испании между Реалом Сосьедад и Мальоркой. Основное и дополнительное время встречи завершилось вничью 1:1, и в серии пенальти баски уступили аутсайдеру Ла Лиги, пропустив их в финал. Однако в дополнительное время случился спорный эпизод: защитник Сосьедада Киран Тирни отправил мяч за линию ворот, но судейская бригада после долгих просмотров видеоповторов взятие ворот не засчитала.

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Как информирует Archivo VAR, судейская бригада ошиблась с вердиктом из-за отсутствия в Испании Goal-line technology – системы определения взятия ворот. Уже после матча 3D-технологии доказали, что мяч после удара Тирни в самом деле пересёк линию ворот. Главный арбитр встречи Хесус Хиль должен был засчитывать этот гол.

В финале Кубка Испании Мальорка сыграет с победителем пары Атлетико – Атлетик.