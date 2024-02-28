Кубок Іспанії, 1/2 фіналу (матч-відповідь)

Реал Сосьєдад – Мальорка – 1:1 (перший матч – 0:0) – пенальті – 3:5

Голи: Оярсабаль, 71 – Гонсалес, 50

Прокляття продовжує переслідувати Браїса Мендеса. Наприкінці першого тайму Реал Сосьєдад заробив пенальті, і до м'яча підійшов півзахисник, який у цьому сезоні не зміг реалізувати вже два 11-метрових удари. В очікуванні спокути він підійшов до білої позначки і цього разу, але пробив прямо по центру воріт – воротар Мальорки Грейф склався і ногами відбив цей удар.

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Гості забили одразу після перерви. На 50-й хвилині центральний захисник Мальорки Джованні Гонсалес відправив м'яч у ворота Алекса Реміро "з другого поверху", але не після розіграшу стандарту, а в позиційній атаці. Так Іманол був змушений кидати в бій свого капітана Оярсабаля, який не так давно відновився після травми. Однак Мікел не підвів – і ударом у дотик зрівняв рахунок, перевівши гру в додатковий час.

В екстратаймах також ніхто не поспішав забивати. Тож першого фіналіста Кубка Іспанії 2023/24 визначила серія пенальті, де гравці Мальорки реалізували всі удари, а в Реала Сосьєдад не забив Оярсабаль. Другим учасником фіналу стане переможець пари Атлетік – Атлетіко (перший матч мінімально виграла команда з Більбао).