"Русол зараз не в офісі, тому відповім йому через пресу. Мені вже набридло вмовляти його нікуди не переходити. Нехай іде, куди хоче. У нас є домовленість, що в разі переходу Русола в Карпати його місце посяде Даріо Срна. Тому СК Дніпро-1 нічого не втратить.

Русол може отримати посаду в Карпатах

А якщо серйозно, то відповім так. Будь-який жарт хороший, якщо його вимовляють один раз. Якщо жартують двічі, маю на увазі ситуацію з Русолом, то це вже моветон, або як кажуть у народі: "Баден-Баден". Якщо Tribuna хоче перетворитися на жовту пресу, то своє завдання вона виконує на відмінно і йде до цього семимильними кроками.

Ніхто зі співробітників адміністративного штабу СК Дніпро-1 нікуди не йде. Гліб Корнієнко? Він не втік від нас у Карпати, просто у нас із ним закінчився період співпраці. Ми її припинили за взаємною домовленістю. Корнієнко – це менеджер, який фізично перебуває в Бразилії і пропонує місцевих гравців. Нехай Карпатам пропонує бразильців, нам поки не треба.

У скільки б я оцінив Русола, якщо якийсь клуб його захоче переманити? Як можна оцінити людину, яка є засновником і акціонером клубу? Русол не може працювати в іншому клубі і залишатися акціонером СК Дніпро-1. Якщо без образ порівнювати працівників з товаром, то Русол – це товар, який не продається.

Кому вигідно поширювати неправдиву інформацію про Русола і навіщо? Думаю, це вигідно клубам-конкурентам СК Дніпро-1, а кому саме – нам нецікаво з'ясовувати. Схоже, що нас бояться, а це вже про щось говорить. Отже, ми йдемо правильним шляхом", – сказав Фрідман у коментарі Sport-Express.

Нагадаємо, Русол – легенда Дніпра, за який провів більше 200 матчів. Після завершення кар'єри працював виконавчим директором команди (з лютого 2012-го по січень 2017 року). У січні 2019-го отримав аналогічну посаду в СК Дніпро-1. Нещодавно Андрія пов'язували із Поліссям, але директор з медіа, маркетингу і спонсорства житомирців Олександр Денисов розвіяв ці чутки.

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