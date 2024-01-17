"Русол сейчас не в офисе, поэтому отвечу ему через прессу. Мне уже надоело уговаривать его никуда не переходить. Пусть идет, куда хочет. У нас есть договоренность, что в случае перехода Русола в Карпаты его место займет Дарио Срна. Поэтому СК Днепр-1 ничего не потеряет.

Русол может получить должность в Карпатах

А если серьезно, то отвечу так. Любая шутка хороша, если ее произносят один раз. Если шутят дважды, имею в виду ситуацию с Русолом, то это уже моветон, или как говорят в народе: "Баден-Баден". Если Tribuna хочет превратиться в желтую прессу, то свою задачу она выполняет на отлично и идет к этому семимильными шагами.

Никто из сотрудников административного штаба СК Днепр-1 никуда не уходит. Глеб Корниенко? Он не сбежал от нас в Карпаты, просто у нас с ним закончился период сотрудничества. Мы его прекратили по взаимной договоренности. Корниенко – это менеджер, который физически находится в Бразилии и предлагает местных игроков. Пусть Карпатам предлагает бразильцев, нам пока не надо.

Во сколько бы я оценил Русола, если какой-то клуб его захочет переманить? Как можно оценить человека, который является основателем и акционером клуба? Русол не может работать в другом клубе и оставаться акционером СК Днепр-1. Если без обид сравнивать работников с товаром, то Русол – это товар, который не продается.

Кому выгодно распространять ложную информацию о Русоле и зачем? Думаю, это выгодно клубам-конкурентам СК Днепр-1, а кому именно – нам неинтересно выяснять. Похоже, что нас боятся, а это уже о чем-то говорит. Значит, мы идем правильным путем", – сказал Фридман в комментарии Sport-Express.

Напомним, Русол – легенда Днепра, за который провел более 200 матчей. После завершения карьеры работал исполнительным директором команды (с февраля 2012-го по январь 2017 года). В январе 2019-го получил аналогичную должность в СК Днепр-1. Недавно Андрея связывали с Полесьем, но директор по медиа, маркетингу и спонсорству житомирцев Александр Денисов развеял эти слухи.

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