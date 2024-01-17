Як повідомляє Tribuna, Русол має перейти до Карпат. Функціонер відповідатиме у львівському клубі за трансферну політику.

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Зазначається, що зараз невідомо, коли саме має відбутись перехід, але вже відомо про існуючі домовленості. Разом з Русолом до Карпат можуть перейти ще кілька членів адміністративного штабу СК Дніпро-1.

Нагадаємо, Русол – легенда Дніпра, за який провів більше 200 матчів. Після завершення кар'єри працював виконавчим директором команди (з лютого 2012-го по січень 2017 року). У січні 2019-го отримав аналогічну посаду в СК Дніпро-1. Нещодавно Андрія пов'язували із Поліссям, але комерційний директор СК Дніпро-1 В'ячеслав Фрідман різко спростував інформацію.

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