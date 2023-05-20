"Ми провели два різних тайми. До перерви у нас не було концентрації та зібраності, через що дали багато шансів відзначитись команді суперника – вони забили гол, а могли забити ще більше.

Перемога на останніх секундах у відеоогляді матчу Колос – СК Дніпро-1 – 1:2

У першому таймі наші хлопці не були схожими на себе. Ми не можемо так виходити на гру та одразу припускатися стількох помилок. Повинні бути зібраними, сконцентрованими й агресивними. У першому таймі був якийсь дурдом, але у перерві ми переговорили і на другу половину команда вийшла з іншим настроєм – бігла вперед і не дала щось зробити супернику біля власних воріт.

Хлопці молодці – терпіли до кінця і були винагороджені голом. Дуже важлива для нас перемога. Тепер будемо рухатися далі та готуватися до наступних матчів", – цитує Кучера офіційний сайт дніпрян.

Нагадаємо, напередодні СК Дніпро-1, поступаючись по ходу зустрічі 0:1 Колосу, зумів на четвертій доданій хвилині вирвати перемогу і продовжує чемпіонські перегони з Шахтарем. "Гірники" після перемоги над Вересом випереджають "спортклубівців" на 2 очки.

Дніпро-1 у доданий час вирвав перемогу над Колосом і тимчасово очолив УПЛ – Довбик за крок до рекорду