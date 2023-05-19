Команді Олександра Кучера не можна втрачати очки, але сьогодні вона була до цього надзвичайно близькою. Колос виграв перший тайм, а по перерві Довбик відновив рівновагу. Вирвати перемогу вдалося лише перед самісіньким фінальним свистком завдяки Сарапію.

Дніпро-1 у доданий час вирвав перемогу над Колосом і тимчасово очолив УПЛ – Довбик за крок до рекорду

Цей результат дозволив СК Дніпро-1 щонайменше тимчасово очолити турнірну таблицю УПЛ, адже Шахтар свій поєдинок звітного туру починав пізніше. Для Колоса ця поразка означає лише одне – втрату реальних шансів поборотися за вихід в єврокубки.