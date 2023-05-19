Перемога на останніх секундах у відеоогляді матчу Колос – СК Дніпро-1 – 1:2
17:10 - Читать на русском
Колос поступився СК Дніпро-1 в рамках 27-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
завершено
57’ Артем Довбик
90+4’ Едуард Сарапій
Сергій Мякушко 45+1’
45+1’ Сергій Мякушко
57’ Артем Довбик
90+4’ Едуард Сарапій
Команді Олександра Кучера не можна втрачати очки, але сьогодні вона була до цього надзвичайно близькою. Колос виграв перший тайм, а по перерві Довбик відновив рівновагу. Вирвати перемогу вдалося лише перед самісіньким фінальним свистком завдяки Сарапію.
Дніпро-1 у доданий час вирвав перемогу над Колосом і тимчасово очолив УПЛ – Довбик за крок до рекорду
Цей результат дозволив СК Дніпро-1 щонайменше тимчасово очолити турнірну таблицю УПЛ, адже Шахтар свій поєдинок звітного туру починав пізніше. Для Колоса ця поразка означає лише одне – втрату реальних шансів поборотися за вихід в єврокубки.
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