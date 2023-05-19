СК Дніпро-1 оформив камбек проти Колоса (2:1) у 27 турі української Прем'єр-ліги. Звіт та огляд дуелі читайте у цій новині.

Провал Дніпра-1

Дніпряни продовжують боротьбу за чемпіонство з Шахтарем. Будь-яка осічка – на вагу золота. Ковалівців їм потрібно було обов'язково перемагати, але перший тайм підопічні Кучера відверто провалили.

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СК Дніпро-1 без особливої гостроти намагався контролювати м'яч на чужій частині поля, але Колос був кусючим. Вдало грав у захисті, не дозволивши нічого по-справжньому небезпечного створити біля своїх воріт, та чудово вибігав у гострі контратаки. Саме це дозволило створити найкращий момент першого тайму на дві команди.

Безбородько скинув на Оріховського, коли оборона дніпрян розсипалась. Павло розстрілював кіпера, але того підстрахувала стійка. Захист "спортклубівців" діяв жахливо. Так, на 35-й Мякушко пошив оборонців у дурні, але далі Безбородько не забив.

У доданий арбітром час відзначити все ж вдалось. Фесюн вибив на фланг, далі м'яч опинився у Безбородька, який розвернувся й віддав на Мякушка. Сергій впритул розстріляв Рибака. Дніпряни відповіли одразу ж – м'яч після удару Рубчинського пролетів у кількох міліметрах від стійки.

По перерві "спортклубівців" було складно впізнати – зовсім інша команда, яка затиснула підопічних Вишняка поблизу штрафного. Це конвертувалось у гол Довбика вже на 57 хвилині. Танчик пробивав головою, але під час польоту м'яч перехопив Артем і зльоту розстріляв Фесюна. Це 24-й гол форварда у сезоні. До повторення рекорду Генріха Мхітаряна всього 1 влучний удар.

Гол ще більше надихнув господарів, зокрема й Піхальонка. Олександр потужно пробивав з кута воротарського, але кіпера врятувала хрестовина. Дніпряни створювали момент за моментом – стріляли ще Пеглоу, Сарапій, Матарітта й інші. Колос відверто не мав часу передихнути, не говорячи вже про атаку (0 ударів у другому таймі). Здавалось, що дніпряни дотиснуть. Так і сталось. Сарапій на 90+4 головою переправив м'яч у сітку після подачі з кутового.

СК Дніпро-1 набрав 64 залікові бали й тимчасово очолив турнірну таблицю УПЛ. Шахтарю потрібно перемагати Верес, щоб повернути лідерство. Колос же залишився восьмим з 33 очками.

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