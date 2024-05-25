На початку червня Андрій Шевченко відзначатиме перший рубіж на посаді голови Української асоціації футболу – 100 днів, як він керує вітчизняним футболом. Термін, звичайно, короткий, але й після нього можна робити певні висновки.

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Усик зробив неймовірне

Важливість перемоги українського боксера важко переоцінити. Він об’єднав українців і нагадав світові, що в нас триває війна. За словами Андрія Шевченка, далеко не всі в світі розуміють, що ми воюємо за збереження нації. Ті ж, хто розуміє, в якому становищі ми перебуваємо, дивуються, як в таких умовах можна проводити чемпіонат України.

"Спорт грає дуже важливу роль у міжнародних відносинах. На жаль, багато хто за кордоном не розуміє, що в нас відбувається, – говорить Шевченко. – Те, що зробив Усик – це неймовірна подія. Ми дуже багато говорили про Україну – Володимир Кличко, Олександр Усик, я був присутній, представники United24. Є багато країн, які навіть не знають, що у нас триває війна. Тому ми намагаємося використати будь-яку можливість, аби донести світові, за що ми боремося".

Мільярдний кошторис УАФ

Основні джерела надходжень для життєдіяльності УАФ йдуть від УЄФА та ФІФА і складають 89 відсотків. Грошовий еквівалент життєдіяльності Української асоціації футболу складає 1 061,5 млн грн. Більше половини цієї суми (52,1%) іде на фінансування національної збірної. Загалом гравці тренери і персонал отримають за вихід на Євро-2024 139,4 млн грн.

На національну збірну передбачено 241,7 млн грн – це найбільші витрати. 134 млн піде на функціонування УАФ та утримання персоналу, 35,5 млн на утримання Будинку футболу, 66 млн передбачено на масовий і дитячо-юнацький футбол, близько 70 млн – на юнацькі й молодіжну збірну, 13 – олімпійську команду й 64,9 млн – на жіночий футбол.

Загалом від УЄФА та ФІФА надійде майже 950 млн грн, ще 71,2 млн – від Мінмолодьспорту.

Деякі арбітри пройдуть поліграф знову

З призначенням Катерини Монзуль головою суддівського корпусу змінився підхід до вибору арбітрів на матчі Прем’єр-ліги. Усі судді, головні й асистенти, пройшли випробування поліграфом, а на матчі їх призначають жеребкуванням.

"Призначення арбітрів шляхом жеребкування ми зробили в тестовому режимі, – розповів Шевченко. – По закінченню сезону проаналізуємо експеримент і вирішимо, чи варто до нього вдаватися в майбутньому. Щодо поліграфа, то деякі арбітри пройдуть його повторно".

Витрачені за нецільовим призначенням кошти мають повернути

В УАФ наразі триває аудит фінансової звітності попереднього керівництва на чолі з Андрієм Павелком. Колишній голова організації, до речі, нещодавно відвідав Будинок футболу, зустрівся з Андрієм Шевченком, проте деталі розмови президент УАФ не розкрив.

"Так, ми говорили, про аудит, – сказав Шевченко. – Ним займається компанія, і про терміни завершення перевірки фінансової діяльності я сказати не можу. Ми хочемо повернути кошти, які, якщо були зловживання, були витрачені не за цільовим призначенням".

Футболісти напишуть розписки

З початку війни чимало спортсменів і тренерів отримували дозволи на виїзд за кордон, брали участь у змаганнях, але назад не поверталися. В збірній України, де грають легіонери і учасники єврокубків, подібне, звичайно, навряд чи трапиться, проте розписку напише кожен футболіст – учасник Євро-2024.

"Дозволи на виїзд отримати досить проблематично, навіть для національної команди, – каже Шевченко. – Особливо для тренерів і адміністративного персоналу. З гравцями проблем не було. Списки скорочуються, бо Міністерство боїться, що хтось може не повернутися. Наше завдання – дотриматися всіх вимог і повернутися додому тим складом, яким виїхали. Всі, хто виїжджає, пишуть розписки і несуть персональну відповідальність за повернення".

Куди дівся матч за Суперкубок

Після початку війни цього року вдалося знову розіграти Кубок України. Переможцем, як і в чемпіонаті, став Шахтар. Але ще один трофей досі залишається нерозіграним. Раніше новий сезон розпочинався матчем за Суперкубок, де, в ідеалі, зустрічалися чемпіон країни і володар Кубка. Цього літа трофей знову не розіграють.

"У нас літо дуже насичене змаганнями, – продовжує Шевченко. – Чемпіонат Європи, Олімпійські ігри, кваліфікаційні раунди єврокубків. Вирішили не грати. Але в майбутньому цей матч повернеться в календар".

В умовах війни футбол має жити

Після прийняття закону про мобілізацію деякі футбольні клуби, аби зберегти склад команди, в іграх, в основному нижчих ліг, почали випускати на матчі футболістів віком виключно до 25 років – вони не підпадають під мобілізацію. Футбол наш молодіє, але треба радіти хоча б тому, що в умовах війни вдається зберегти найпопулярніший вид спорту.

"Треба дякувати Мінмолодьспорту, що нам взагалі дозволили грати в умовах воєнного стану, – підсумовує Шевченко. – В обмеженій кількості можуть відвідувати стадіони й глядачі. Є певні правила для бронювання футболістів. Якщо відповідаєш шістьом з десяти критеріям, можеш забронювати певну кількість людей. Є напрацювання до Міністерства економіки щоб для професійних спортсменів розробити додаткові критерії. Відповіді поки що немає".

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