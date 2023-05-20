"Мы провели два разных тайма. До перерыва у нас не было концентрации и собранности, из-за чего дали много шансов отличиться команде соперника – они забили гол, а могли забить еще больше.

Победа на последних секундах в видеообзоре матча Колос – СК Днепр-1 – 1:2

В первом тайме наши ребята не были похожими на себя. Мы не можем так выходить на игру и сразу допускать столько ошибок. Должны быть собранными, сконцентрированными и агрессивными. В первом тайме был какой-то дурдом, но в перерыве мы переговорили и на вторую половину команда вышла с другим настроением – бежала вперед и не дала что-то сделать сопернику у своих ворот.

Ребята молодцы – терпели до конца и были вознаграждены голом. Очень важная для нас победа. Теперь будем двигаться дальше и готовиться к следующим матчам", – цитирует Кучера официальный сайт днепрян.

Напомним, накануне СК Днепр-1, уступая по ходу встречи 0:1 Колосу, сумел на четвертой добавленной минуте вырвать победу и продолжает чемпионскую гонку с Шахтером. "Горняки" после победы над Вересом опережают "спортклубовцев" на 2 очка.

Днепр-1 в добавленное время вырвал победу над Колосом и временно возглавил УПЛ – Довбик в шаге от рекорда