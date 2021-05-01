"Зрозуміло, що Динамо приїхало в статусі чемпіонів. В індивідуальному плані зіграли трохи не так, як хотіли. Видно, що Динамо не заспокоюється, біжить до кінця. 5 голів – багато, важко. Всю відповідальність візьму на себе, тому що соромно перед уболівальниками, неприємно.

Перший хет-трик Буяльського та асистентський вечір Караваєва у відеоогляді матчу Ворскла – Динамо – 1:5

Три заміни по перерві? У нас кожен футболіст є важливим. Поміняли тих, у кого є жовті картки. Тому що будь-яка жовта – футболіст пропускає матч. У нас така ситуація сьогодні. Ми вже думали про іншу гру у перерві. Треба завжди виходити переможцями, потрібно бути впевненими в своїх силах", – зізнався Максимов в ефірі Тур Online.

Зауважимо, у наступному турі Ворскла зіграє з Десною – прямим конкурентом за єврокубкові місця, Динамо протистоятиме Маріуполю.

Динамо по-чемпіонськи розтрощило Ворсклу – Буяльський і Караваєв з хет-триками, Клейтон дебютував асистом