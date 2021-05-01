"Понятно, что Динамо приехало в статусе чемпионов. В индивидуальном плане сыграли немного не так, как хотели. Видно, что Динамо не успокаивается, бежит до конца. 5 голов – много, трудно. Всю ответственность возьму на себя, потому что стыдно перед болельщиками, неприятно.

Первый хет-трик Буяльского и ассистентский вечер Караваева в видеообзоре матча Ворскла – Динамо – 1:5

Три замены в перерыве? У нас каждый футболист ценен. Поменяли тех, у кого есть желтые карточки. Потому что любая желтая – футболист пропускает матч. У нас такая ситуация сегодня. Мы уже думали о другой игре в перерыве. Надо всегда выходить победителями, нужно быть уверенными в своих силах", – признался Максимов в эфире Тур Online.

Заметим, что в следующем туре Ворскла сыграет с Десной – прямым конкурентом за еврокубковые места, Динамо будет противостоять Мариуполю.

Динамо по-чемпионски разгромило Ворсклу – Буяльский и Караваев с хет-триками, Клейтон дебютировал ассистом