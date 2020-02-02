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"У ньому жодної іскри", – Реднапп розчарований роботою Сульшера в Манчестер Юнайтед

16:38 25 Читать на русском
"У ньому жодної іскри", – Реднапп розчарований роботою Сульшера в Манчестер Юнайтед
Уле Гуннар Сульшер / ФК Манчестер Юнайтед

Колишній півзахисник збірної Англії, а нині – телевізійний експерт Джеймі Реднапп розкритикував головного тренера Манчестер Юнайтед Уле Гуннара Сульшера.

 

"Я дивився на Уле й співчував йому. Він наче побитий. Не бачу в ньому жодної іскри.

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Коли я дивлюся на них, то розумію, що їм потрібно більше. Декому з них потрібен копняк під зад. Це виглядає надто легко. Лише 11 перемог у 33-х матчах з моменту, коли Сульшер очолив Юнайтед. Це жахливі цифри для тренера", – цитує Реднаппа-молодшого Daily Mail.

Нагадаємо, що напередодні МЮ не зміг переграти Вулверхемптон (0:0) на власному полі. Серія без перемог "червоних дияволів" у чемпіонаті нараховує 3 матчі.

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Теги
Манчестер Юнайтед - Вулверхемптон Англія Джеймі Реднапп Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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