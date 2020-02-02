Сульшер: Гравці Манчестер Юнайтед втратили енергію – нам потрібна перерва

Наставник Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер поділився враженнями після безгольової нічиєї у поєдинку 25-го туру АПЛ проти Вулверхемптона.

"Гра склалася так, як ви і очікували. Ми домінували, багато володіли м'ячем, а суперник створював нам проблеми на контратаках і стандартах. За останні кілька місяців ми провели так багато зустрічей! Футболісти втратили енергію. Нам потрібна перерва.

Він не схожий на Роналду, – Сульшер порівняв новачка Манчестер Юнайтед з іншою легендою клубу

Бруну Фернандеш – топ-гравець. Це його перший матч. У першому таймі кожен отримував пас в ноги, а Фернандеш, отримуючи м'яч в ноги, хоче, щоб футболісти рухались перед ним. Сьогодні ми не робили цього. Він стане топовим підсиленням", – цитує Сульшера BBC.

Нагадаємо, у матчі 25-го туру англійської Прем’єр-ліни манкуніанці на власному полі не змогли переграти Вулверхемптон і піднятись на п’яту сходинку турнірної таблиці. Як наслідок, "червоні дияволи" мають однакову кількість очок з "вовками" – по 35 – і ділять шосту-сьому сходинки.

Манчестер Юнайтед не зміг переграти Вулверхемптон, Ліверпуль розгромив Саутгемптон: 25-й тур АПЛ, субота