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Лестер розписав бойову нічию з Челсі: 25-й тур АПЛ, матчі суботи

16:25 87 Читать на русском
Лестер розписав бойову нічию з Челсі: 25-й тур АПЛ, матчі суботи
Лестер Сіті – Челсі – 2:2

Лестер та Челсі, забивши на двох чотири голи, переможця в очному матчі 25-го туру чемпіонату Англії не виявили.. Звіт про цей та інші поєдинки суботи читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2019/20, 25-й тур

Лестер Сіті – Челсі – 2:2

Голи: Барнс, 54, Чілвелл, 64 – Рюдігер, 47, 71

Борнмут – Астон Вілла – початок о 17:00

Вест Хем – Брайтон – початок 17:00

Крістал Пелас – Шеффілд – початок о 17:00

Ліверпуль – Саутгемптон – початок о 17:00

Ньюкасл – Норвіч – початок о 17:00

Уотфорд – Евертон – початок о 17:00

Манчестер Юнайтед – Вулверхемптон – початок о 19:30

Тур відкривав поєдинок на Кінг Пауер Стедіум, де місцевий Лестер приймав Челсі. У першій половині першого тайму активніше виглядали лондонці, кілька разів небезпечно наблизившись до воріт. Потім господарі вирівняли гру, і почався розмін моментами: Варді запоров вихід віч-на-віч з Кабальєро на 25-й хвилині, Педро запускав м'яч під поперечку на 31-й (сейв Шмейхеля), Чілвелл стріляв над нею на 37-й, Еванс блокував удар Маунта з 12-ти метрів на 41-й, а Чоудхурі замикав навіс з кутового на 45+3-й – трохи неточно. Зрештою, на перерву команди пішли без голів.

На перших же секундах другого тайму Челсі відкрив рахунок внаслідок подачі з кутового, яку замкнув Рюдігер, однак Лестер відігрався за сім хвилин зусиллями Барнса – Харві змістився з флангу в штрафний і пробив з рикошетом під дальню стійку. На 64-й же "лиси" вийшли уперед, розігравши атаку з вмиканням на обох краях карного майданчика та фінальним пасом Тілеманса на Чілвелла. Бен вистрілив точно у ближній кут, однак вже на 70-й "аристократи" зрівняли зусиллями Рюдігера, якому вдалося закинути подачу Маунта ударом головою в дальню дев'ятку – 2:2! Лестер міг вирвати перемогу на 80-й хвилині, коли Варді вивів Барнса сам-на-сам з Кабальєро, але Харві вистрілив повз ліву стійку. Зрештою, фінальний свисток зафіксував нічию.

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