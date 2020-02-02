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"В нем ни одной искры", – Реднапп разочарован работой Сульшера в Манчестер Юнайтед

16:40 7 Читати українською
"В нем ни одной искры", – Реднапп разочарован работой Сульшера в Манчестер Юнайтед
Уле Гуннар Сульшер / ФК Манчестер Юнайтед

Бывший полузащитник сборной Англии, а ныне – телевизионный эксперт Джейми Реднапп раскритиковал главного тренера Манчестер Юнайтед Уле Гуннара Сульшера.

 

"Я смотрел на Уле и сочувствовал ему. Он как побит. Не вижу в нем ни одной искры.

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Когда я смотрю на них, то понимаю, что им нужно больше. Некоторым из них нужен пинок под зад. Это выглядит слишком легко. Лишь 11 побед в 33-х матчах с момента, когда Сульшер возглавил Юнайтед. Это ужасные цифры для тренера", – цитирует Реднаппа-младшего Daily Mail.

Напомним, что накануне МЮ не смог переиграть Вулверхэмптон (0:0) на своем поле. Серия без побед "красных дьяволов" в чемпионате насчитывает 3 матча.

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Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон Англия Джейми Реднапп Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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