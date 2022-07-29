Кріштіану Роналду відчайдушно вимагає трансферу або розірвання контракту з МЮ. Втім, на останній зустрічі з керівництвом португалець пообіцяв поводитись професіонально – і своєї обіцянки він, схоже, дотримується.

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Daily Mail повідомляв, що Кріш пройшов медогляд, проводить тренування й побував на товариському матчі проти Рексхема. Через фізичну та тактичну неготовність нападника не включили у заявку на товариську зустріч проти Атлетіко, але вже у неділю вболівальники зможуть побачити легендарну "сімку" на полі. Принаймні, в цьому впевнений сам Роналду.

Відповідаючи на пост в Instagram про те, що він пропустив ігри на вихідних, форвард написав португальською: "Domino o rei joga" – "У неділю грає король". Таким чином, форвард дав зрозуміти, що у товариському поєдинку проти Райо Вальєкано він таки вийде на поле.

Це буде перша поява Роналду в футболці МЮ у футбольному матчі від завершення сезону, адже міжнародне турне португалець пропустив. Офіційно – через сімейні обставини.

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