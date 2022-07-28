Після зустрічі Кріштіану Роналду з керівництвом Манчестер Юнайтед і навіть з Алексом Фергюсоном ситуація не змінилась – португалець все так же бажає покинути клуб. Втім, за інформацією кількох журналістів, зробити це буде дуже непросто.

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Зокрема, інсайдер Фабріціо Романо повідомляє, що боси "червоних дияволів" наполягають на тому, що Кріштіану не продається, хоча гравець повідомив Еріку Тен Хагу про своє бажання піти. Агент Роналду – Жорже Мендеш – намагається знайти вихід із ситуації, а поки що тримається стратегії вичікування, як під час перемовин з Ювентусом рік тому.

Манчестерський кореспондент сайту Goal Джеймс Робсон зазначає, що Роналду твердо налаштований на свій відхід, однак Жорже Мендеш не впевнений, що про це вдасться домовитись. Тим часом Саймон Джонс з Daily Mail повідомив, що португалець висловив бажання розірвати контракт з МЮ. Клуб же заявив, що не збирається відпускати його. Попри це, Кріш пообіцяв "дияволам" поводитись професіонально – він пройшов медогляд, провів тренування й побував на товариському матчі проти Рексхема.

Проблемою 37-річного нападника залишається низький попит на його послуги. Клубів, які можуть дозволити підписати Роналду, дуже мало, а ті, які можуть це зробити, наразі в цьому не зацікавлені. Цікаво, що в середу вболівальники Атлетіко навіть виступили із заявою, в якій просять керівництво не брати португальця в оренду.

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