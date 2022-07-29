Жорже Мендеш продовжує шукати варіанти для нападника Манчестер Юнайтед. Як з'ясувалося, прилаштувати зіркового ветерана в один із топ-клубів не так просто.

Бажання 37-річного португальця покинути Ман Юнайтед нікуди не зникло. Кріштіану, як і раніше, хоче грати в Лізі чемпіонів, у якій "червоних дияволів" в сезоні 2022/23 не буде. Агент нападника – Жорже Мендеш – вже спілкувався з лісабонським Спортінгом щодо можливого переходу свого клієнта, інформує The Athletic.

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У рідному клубі Роналду розуміють, що підписання Кріштіану принесе "левам" інвестиційну привабливість і значні фінансові вливання від спонсорів, навіть з урахуванням великої зарплатні форварда. А от головний тренер Спортінга Рубен Аморім має дещо іншу думку. Наставник відверто сумнівається у доцільності переходу зірки, адже йому доведеться перебудовувати всю гру команди під 37-річного ветерана.

Раніше Кріштіану Роналду записав дітей в один із навчальних закладів Лісабона, що одразу спричинило появу чуток про повернення у Спортінг. Саме звідти нападник у 2003-му перейшов у Манчестер Юнайтед, після чого були Реал, Ювентус і повторний трансфер у МЮ.

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